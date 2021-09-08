По информации источника, контракт уже согласован. Отмечается, что в воскресенье, 12 сентября, соглашение должно быть подписано.
Напомним, что за "Знамя" выступают такие футболисты, как Роман Павлюченко, Роман Шишкин и Ренат Янбаев.
Последним клубом Российской Премьер-лиги в карьере Владимира Граната был "Рубин". За казанский клуб он выступал с 2017 по 2020 год. В составе "Рубина" в общей сложности 34-летний футболист провел 46 матчей, результативными действиями не отметился. Также Гранат играл за "Динамо", "Ростов", "Спартак", "Сибирь" и "Олимп-Долгопрудный".
Владимир Гранат провел 13 матчей в составе сборной России, на его счету 1 забитый мяч.
Источник: Чемпионат
Источник: Владимир Гранат продолжит карьеру в клубе "Знамя" из Ногинска
Защитник Владимир Гранат подпишет контракт с футбольным клубом "Знамя" из Ногинска.
Фото: РПЛ
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