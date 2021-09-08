— Данченко должен был приехать. Но мы дали такие условия АЕКу, на который клуб не согласился. Это были копеечные условия с нашей стороны. Коллеги из греческого клуба не решились на это. Олег сам хотел перейти, у нас до последней минуты были переговоры, — рассказал Газизов в интервью "Спорт БСТ".
27-летний Данченко выступал за уфимский клуб на правах аренды из "Рубина" в первой половине прошлого сезона. Всего за "Уфу" украинец отыграл 16 матчей и отдал пять голевых передач.
В январе 2021 года "Рубин" продал футболиста АЕКу за 1 миллион евро. Сейчас Данченко не входит в планы греческого клуба.
Газизов: "Уфа" хотела вернуть Данченко, но АЕК не согласился на наши условия
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб делал попытки вернуть защитника АЕКа Олега Данченко.
Фото: ФК "Уфа"
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