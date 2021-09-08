Напомним, что Тикнизян и Марадишвили перешли в "Локо" в летнее трансферное окно.
Сафонов заявил, что за обоих игроков, по его мнению, "железнодорожники" переплатили.
"Мое мнение: за Марадишвили и Тикнизяна переплатили. Неудивительно, что ЦСКА не стал возражать против их ухода. К тому же взятый на место Марадишвили Мухин проявляет себя очень неплохо. Это трансферное окно показало: нет игроков, которые не продаются. Вопрос только в цене. На Месси, Роналду и так далее", - сказал Сафонов.
Источник: Матч ТВ
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Алексей Сафонов: "Локомотив" переплатил за Марадишвили и Тикнизяна
Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался о переходе Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили из ЦСКА в "Локомотив".
Фото: ЦСКА
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