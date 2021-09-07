Алексей Сафонов: кажется, Федун решил, что сезон провален и нет смысла тратить деньги

Сафонов отметил, что "Спартак" вряд ли усилится кем-то из игроков в последние часы работы трансферного окна.
"Как мне кажется, ожидать того, что "Спартак" усилится на флажке, не стоит. Мележиков уже подвел итоги трансферного окна. В последнее время вокруг команды столько шуму, столько грязи, что складывает впечатление потерянного сезона. Кажется, что Федун решил, что сезон провален и денег тратить смысла нет", - сказал Сафонов.
Отметим, что на данный момент "Спартак" пребывает на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды семь набранных очков по итогам шести туров.
Источник: Матч ТВ
Мележиков подвел итоги трансферной кампании "Спартака"
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Фото: "Спартак"
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