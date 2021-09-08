Матчи Скрыть

Сделать ставку

Гендиректор "Рубина": почему думают, что при отмене лимита клубы пригласят кучу низкосортных игроков?

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов высказался по вопросу потенциальной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: "Рубин"
Сайманова спросили, что будет, если при отмене лимита клубы РПЛ начнут приобретать множество низкосортных легионеров.

"Почему все время думают, что клубы сразу пригласят кучу каких-то низкосортных игроков? Хорошо, пригласишь ты такого футболиста - с ним и вылетишь, будешь в ФНЛ с ним. Этого не будет. Все считают деньги, правда же? Не представляю, кого я возьму из низкосортных игроков", - сказал гендиректор "Рубина".

Источник: РБ Спорт

Жириновский: нельзя отказываться от легионеров. В СССР мы уже отказались от интернета

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сайманов Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Кокорин: известность в России - очень непростая вещь. Мою маленькую ошибку превращали в большую проблему
Матч между "Ниццей" и "Марселем" будет переигран на нейтральном поле
Кокорин: люблю пиво, иногда бывает, что пью его после игр 1
Кокорин: очень хочу играть и обретать стабильность. Готов быть даже защитником 2
В "Рубине" подтвердили многомиллионные долги перед "Ак Барс Ареной"
Кокорин: я не скучаю по России 9
Матюнин обслужит матч "Ростов" - "Краснодар" и другие назначения судей на 7-й тур РПЛ 2
Игонин высказался об отстранении Клаудиньо и Малкома от выступлений за "Зенит"
Генеральный директор "Рубина" рассказал о восстановлении Кварацхелии после травмы
Гендиректор "Рубина": почему думают, что при отмене лимита клубы пригласят кучу низкосортных игроков? 5
Аленичев: ротация состава в сборной должна быть, но не в таких количествах. Здесь с Карпиным не соглашусь 4
"Шапи покажет свои сильные качества и попадет в сборную России". Агент Сулейманова - о переходе игрока в "Гиресунспор" 2
Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал отстранение игроков от выступлений за "Зенит" 8
Камано вылетел из Гвинеи. Игрок находится на пути в Москву 1
Самолет с игроками сборной Германии на борту совершил аварийную посадку в Шотландии 1
Бакаев поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку
Карпин: уровень игроков позволяет сборной России использовать схему "4-3-3" 2
Карпин: больше всего меня порадовал интерес, который игроки проявляют ко всему, что происходит в сборной
Куман: потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя после новости об уходе Месси 1
Аленичев: Карпин принял абсолютно логичное решение, не вызвав Дзюбу в сборную 2
Алексей Сафонов: "Локомотив" переплатил за Марадишвили и Тикнизяна 4
"Барселона" летом пыталась приобрести Неймара у "ПСЖ" за 80 млн евро 1
Широков: не знаю, почему Головин не является капитаном сборной. Стеснение можно дома оставить 3
Президент Ла Лиги: меня не беспокоит уход Месси и Роналду из клубов чемпионата Испании 2
Широков: надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе 5
Англия на последних минутах упустила победу над Польшей
Италия разгромила Литву, Германия крупно обыграла Исландию
Испания одержала победу над Косово
Беларусь проиграла Бельгии
"Рубин" и "Динамо" в топе, "Спартак" вновь не впечатлил – оцениваем летние трансферы клубов РПЛ 4
Все новости
-