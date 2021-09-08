Сайманова спросили, что будет, если при отмене лимита клубы РПЛ начнут приобретать множество низкосортных легионеров.
"Почему все время думают, что клубы сразу пригласят кучу каких-то низкосортных игроков? Хорошо, пригласишь ты такого футболиста - с ним и вылетишь, будешь в ФНЛ с ним. Этого не будет. Все считают деньги, правда же? Не представляю, кого я возьму из низкосортных игроков", - сказал гендиректор "Рубина".
Источник: РБ Спорт
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Гендиректор "Рубина": почему думают, что при отмене лимита клубы пригласят кучу низкосортных игроков?
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов высказался по вопросу потенциальной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: "Рубин"
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