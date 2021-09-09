"Все 16 клубов за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками. Потому что многие на основе действующего лимита делали свои стратегии развития, подписаны контракты с легионерами, поэтому переходить на полную отмену сложно. Они говорят — давайте сделаем какой-то переходной вариант. По-моему, когда мы голосовали, половина клубов проголосовала за полную отмену лимита, а другая половина — за отмену, но при определенном временном промежутке", - сказал Сайманов.
На прошлой неделе президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России. РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".
"Рубин" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 6-ти матчах 11 очков. Ближайший домашний матч в РПЛ против "Урала" (13 сентября, 18:30 мск) пройдет на стадионе "Центральный".
Источник: Р-Спорт
Гендиректор "Рубина": все клубы РПЛ за отмену лимита, но с временными промежутками
Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Рустем Сайманов прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: БИЗНЕС online
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