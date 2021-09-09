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Агент Сафонов: не считаю уход Крала потерей для "Спартака"

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о летней трансферной кампании "Спартака".
Фото: "Спартак"
В частности, Сафонов отметил, что не считает потерей для "Спартака" уход хавбека Алекса Крала в "Вест Хэм" на правах аренды. Также агент поделился мнением о ситуации с полузащитником "красно-белых" Йорритом Хендриксом.

"Не считаю уход Крала потерей. Так как он играл... Давайте называть вещи своими именами. Вот Фернандо был определяющим футболистом, Промес на своем пике - тоже. А про чеха я так сказать не могу. Неужели Зобнин слабее? <...> Хендрикс остался. Но я в этом не вижу ничего страшного. Человек стоил 500 тысяч, он эти деньги отрабатывает", - сказал Сафонов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Крал Спартак
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