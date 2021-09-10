Шмурнов обиделся на Андронова во время записи совместного шоу и кинул в него кепку (фото)

Во время записи программы "Шмурнов vs Андронов" один из авторов шоу обиделся на своего коллегу.

Фото: кадр из программы "Андронов vs Шмурнов"