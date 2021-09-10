Леш, на самом деле это последняя передача. Пошел на ***. Последняя передача. Ты своей "весной-осенью" просто достал меня. Не надо про Швецию говорить, потому что ты дебил. Потому что дело не в этом, а в том, что все воруют. Я с тобой больше работать не буду. Это последняя передача. Твоя "весна-осень" идет полным макаром на ***. Ты ни одного моего аргумента не слушаешь, как идиот. Пошел на ***, — рассказал Шмурнов в программе "Андронов vs Шмурнов".
Шмурнова задел разговор Андронова про сравнение сборных Швеции и России. После этого Шмурнов встал со своего кресла, запустил кепку в Андронова и ушел со съемочной площадки, заявив, что больше сниматься с коллегой не будет.
Завтра, 11 сентября, Александр Шмурнов в паре с Семеном Зигаевым прокомментирует матч 7-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Спартак" — "Химки".
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Шмурнов обиделся на Андронова во время записи совместного шоу и кинул в него кепку (фото)
Во время записи программы "Шмурнов vs Андронов" один из авторов шоу обиделся на своего коллегу.
Фото: кадр из программы "Андронов vs Шмурнов"
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