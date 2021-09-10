Напомним, ранее Путин выступил против отмены лимита на иностранных футболистов в чемпионате России.
Аджоев отметил, что полностью поддерживает позицию главы государства.
"Я полностью поддерживаю решение Владимира Путина. Почему поддерживаю? А по каким причинам я не должен поддерживать? Владимир Путин всё правильно сказал", - заявил Аджоев.
Источник: Матч ТВ
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России
Руководитель "Арсенала" Аджоев: Путин все правильно сказал о лимите на легионеров
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о лимите на легионеров.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!