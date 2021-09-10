Губерниев заявил, что считает "Химки" фаворитом матча со "Спартаком". Также он отметил, что главный тренер "красно-белых" Руй Витория вскоре, вероятно, покинет свой пост.
"Я считаю, что завтра можно ждать очередной потери очков от "красно-белых". "Химки" - фаворит в завтрашнем матче. Думаю, что Руя Виторию уже совсем скоро выгонят из команды, это вопрос времени", - сказал Губерниев.
Отметим, что матч "Спартак" - "Химки" пройдет завтра, 11 сентября. Встреча начнется в 19.00 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: "Химки" - фаворит в матче со "Спартаком". Думаю, что Виторию скоро выгонят из команды
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем матче седьмого тура РПЛ "Спартак" - "Химки".
Фото: РИА Новости
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