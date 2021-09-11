Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб запросил у своего генерального спонсора дополнительно три миллиарда рублей.
В компании не готовы выделять такую сумму, а могут предоставить клубу лишь 1.5 миллиарда.
Напомним, в летнее трансферное окно "Локомотив" потратил 30 миллионов евро на новых футболистов.
Источник: РБ-Спорт.
Тарханов: у "Крыльев Советов" проблемы в обороне. "Локомотив" забил два одинаковых мяча
Николич: очень рад за Камано. Он только вчера прилетел
СМИ: "РЖД" отказались дополнительно выделять "Локомотиву" 3 млрд рублей
"Российские железные дороги" отказали в просьбе московского "Локомотива" по выделению дополнительных средств.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!