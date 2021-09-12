— Думаю, просто Ларссон выйдет вместо Соболева. "Спартак" и в субботу мало играл верхом, а в дерби с армейцами будет еще меньше.
Учитывая, что Саша сейчас, к сожалению, не в оптимальной форме, ничего страшного в его дисквалификации нет, — передает слова Мора "Матч ТВ".
В игре 7-го тура чемпионата России против "Химок" Соболев заработал четвертую желтую карточку в сезоне, что не позволит форварду сыграть против ЦСКА в следующем туре.
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев забил один гол в девяти матчах во всех турнирах.
Матч ЦСКА — "Спартак" состоится 20 сентября. Начало: 19:30 мск.
Мор: учитывая форму Соболева, ничего страшного в его дисквалификации на ЦСКА нет
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал дисквалификацию нападающего Александра Соболева на матч против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!