— Все хотят результата, побед и успеха, но иногда банальное невезение, мистика... Понимаете, в команде нет людей, которые работают на неуспех, — рассказал Клейменов в интервью "СЭ".
Во время матча 7-го тура чемпионата России с "Химками" (3:1), болельщики "Спартака" просили у Леонида Федуна убрать из клуба Зарему Салихову.
Убирай Зарему из клуба". Фанаты "Спартака" обратились к Федуну
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Клейменов — о критике в адрес Федуна и Салиховой: в команде нет людей, которые работают на неуспех
Член совета директоров "Спартака" Кирилл Клейменов высказался о критике болельщиками владельца клуба и его супругу.
Фото: Getty Images
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