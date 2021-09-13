"Сборная России - это сборная русских футболистов". Милонов - о решении Фернандеса уйти из национальной команды

Милонов заявил, что уход Фернандеса пойдет на пользу сборной России. По словам депутата, в национальной команде не должны выступать натурализованные игроки.
"Будет ли теперь лучше после ухода натурализованного футболиста? Однозначно лучше. Сборная России - это сборная страны. Иметь игрока, у которого нет российского воспитания - это чит. Такое американцы могут себе позволить, но мы так делать не будем. Сборная России - это сборная русских футболистов, которые начинали пинать мяч в Иркутске, Саратове, Петербурге и Москве", - сказал Милонов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
Фото: ЦСКА