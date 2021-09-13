— Если бы моя жена вела телеграм-канал такой… Она была бы прибита сразу же. По голове дубинкой или тарелкой, не знаю.
Я себе слабо представляю, чья еще жена из руководителей может себе такое позволить. Я удивлен, почему сам Федун в этой ситуации долго молчал. И почему высокопоставленные болельщики "Спартака" — например, Алекперов — не могли одним звонком все остановить, — цитирует Генича Sports.ru
Зарема Салихова, которая вчера праздновала свое 35-летие, завела свой телеграм-канал в начале лета. На пике популярности на него было подписано более 50000 человек. В начале августа девушка заявила, что закрывает его. В своем канале Салихова писала о "Спартаке", раскрывала детали сообщений от бывший и действующих представителей персонала клуба, делилась инсайдами.
Источник: скаут "ПСЖ" Каттани — главный кандидат на роль спортивного директора "Спартака"
Генич — о телеграм-канале Заремы: если бы моя жена вела такой, она была бы прибита сразу же
Фото: личный архив Константина Генича