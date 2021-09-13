Сообщается, что итальянец является главным кандидатом на эту должность. По информации, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова летом вела консультации со специалистом, которого очень хорошо знает.
В августе этого года пост спортивного директора "Спартака" покинул Дмитрий Попов.
Ранее Каттани работал спортивным директором в итальянском "Палермо".
Московский клуб после семи туров чемпионата России занимает девятую строчку турнирной таблицы с 10 очками. Завтра, 15 сентября, команда Руя Витории сыграет против "Легии" в Лиге Европы.
Источник: "Чемпионат".
Источник: скаут "ПСЖ" Каттани — главный кандидат на роль спортивного директора "Спартака"
Скаут французского "ПСЖ" Лука Каттани может стать спортивным директором "Спартака".
Фото: Getty Images