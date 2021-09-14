— По игре видно, что в команде начал восстанавливаться микроклимат. Главной причиной неудач "Спартака" было именно нарушение микроклимата — уход спортивного директора, скандалы. Это сказывается на команде, — рассказал Гладилин в интервью "Газета.Ru".
Московский "Спартак" в семи турах Российской Премьер-лиги набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице девятую строчку. В следующем туре команда Руя Витории сыграет против ЦСКА.
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Гладилин: главной причиной неудач "Спартака" было нарушение микроклимата
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал ситуацию в команде.
Фото: РИА Новости