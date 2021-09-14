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Рианчо: если Захарян будет подавать большие надежды, то "Барселона" заметит его

Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к хавбеку "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: СЭ
— В Испании бдительно следят за молодыми игроками из всех стран.

Если он будет подавать большие надежды, то я уверен, что "Барселона" заметит его, — рассказал Рианчо в интервью "СЭ".

Сегодня Нобель Арустамян сообщил, что каталонский клуб следит за 18-летним футболистом. В нынешнем сезоне Захарян в семи матчах чемпионата России забил гол и отдал три голевые передачи.

Контракт Захаряна с "Динамо" истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в четыре миллиона евро.


Теги: Динамо Барселона Рианчо Захарян Ла Лига Российские трансферы
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