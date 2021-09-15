Согласно данным источника, Щенников пропустит московское дерби из-за травмы. Информация о характере повреждения не приводится.
Матч восьмого тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" пройдет 20 сентября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Щенников принял участие в одном матче и не отличился результативными действиями.
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" также имеет в активе 10 очков и пребывает на девятом месте в турнирной таблице.
Источник: Sport24
СМИ: Щенников пропустит матч со "Спартаком" из-за травмы
Фото: Sport24