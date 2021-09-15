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СМИ: Щенников пропустит матч со "Спартаком" из-за травмы

Защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит матч восьмого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: Sport24
Согласно данным источника, Щенников пропустит московское дерби из-за травмы. Информация о характере повреждения не приводится.

Матч восьмого тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" пройдет 20 сентября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Щенников принял участие в одном матче и не отличился результативными действиями.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Спартак" также имеет в активе 10 очков и пребывает на девятом месте в турнирной таблице.

Источник: Sport24


Теги: Щенников ЦСКА
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