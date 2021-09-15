Рыночная стоимость Арсена Захаряна, по данным портала, теперь составляет 9 миллионов евро. Она выросла на 125%. Стоимость Константина Тюкавина оценивается в 6,5 миллиона евро (+116,7%). Отмечается, что Захарян вошел в топ-20 наиболее дорогих игроков не старше 18 лет в мире.
Также отмечается увеличение рыночной стоимости полузащитника "Локомотива" Рифата Жемалетдинова. Он подорожал на 3,5 миллиона. Теперь рыночная стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро.
Источник: Transfermarkt.ru
Захарян и Тюкавин подорожали более чем вдвое на Transfermarkt по итогам обновления стоимости футболистов РПЛ
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян и форвард "бело-голубых" Константин Тюкавин подорожали более чем вдвое при обновлении рыночной стоимости игроков РПЛ от портала Transfermarkt.
Фото: "Динамо"