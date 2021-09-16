Кержаков отметил важность психологической составляющей в выступлениях форвардов. Также он выделил роль наставника "Локо" Марко Николича в прогрессе Федора Смолова.
"Скорее всего, дело здесь в психологии. От форварда всегда ждут только голов. И если у него сбивается прицел, то появляется раздражительность, неуверенность, начинается копание в себе. И, конечно, здесь многое от тренера зависит, от его терпения. У меня нечто похожее было в сборной в 2004 году при Ярцеве - не идет мяч в ворота, и все тут! И в таких случаях только забитый гол может вернуть тебя в игру. Думаю, так и с Федором произошло - пришел Николич, видит в работе, что у парня и удар, и чутье есть, подбодрил, подсказал. И пошло дело", - сказал Кержаков.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Смолов провел за "Локомотив" семь матчей и забил шесть голов.
"Локомотив" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Александр Кержаков объяснил успешные выступления Смолова в начале сезона
Наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал, благодаря чему форвард "Локомотива" Федор Смолов удачно начал нынешний сезон.
Фото: РИА Новости