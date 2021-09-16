Черданцев отметил, что вряд ли кто-то купит у Федуна "Спартак" в ближайшее время. По мнению комментатора, владелец клуба выставил неподъемную для потенциальных инвесторов цену. Также Черданцев назвал другие причины, по которым инвесторы могут отказаться от приобретения клуба.
"Есть цена, которую он назвал. Эта цена неподъемная ни для кого. Футбол - это бизнес. Я знаю людей, располагающих средствами, чтобы купить "Спартак", они любят его и болеют за него, но покупать не будут по двум причинам. Во-первых, потому что это не благотворительность, отвалить такое количество денег даже за любимый клуб - глупость. <...> Во-вторых, я, конечно, не экономический аналитик, но нетрудно сообразить, что когда ты что-то покупаешь, ты должен понять - что именно. Я думаю, у нас слабое представление об активах "Спартака": что конкретно предлагается потенциальным покупателям помимо названия", - сказал Черданцев.
Напомним, что накануне "Спартак" проиграл на своем поле "Легии" в матче первого тура группового раунда Лиги Европы (0:1).
В чемпионате России "Спартак" пребывает на девятом месте в турнирной таблице. В активе московской команды 10 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
Черданцев назвал причины, по которым никто не купит у Федуна "Спартак"
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев ответил на вопрос, продаст ли Леонид Федун "Спартак" в ближайшее время.
Фото: "Матч ТВ"