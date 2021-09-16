По данным источника, Бакаев хочет зарабатывать два миллиона евро в год по новому соглашению со "Спартаком". Игрок рассчитывает, что контракт будет подписан сроком на три сезона.
Отмечается, что по нынешнему контракту, рассчитанному до лета 2022 года, Бакаев получает один миллион евро в год.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бакаев провел семь матчей и сделал одну результативную передачу. "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.
Источник: Metaratings
СМИ: Бакаев хочет зарабатывать в "Спартаке" 2 млн евро по новому контракту
Стали известны финансовые запросы полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева по новому контракту с клубом.
Фото: "Спартак"