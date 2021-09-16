Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
0 - 0
Брага2 тайм
П1 3.25X 2П2 4
Байер
1 - 1
Ференцварош2 тайм
П1 1.53X 3.2П2 10
Рапид
0 - 0
Генк2 тайм
П1 4.33X 2.1П2 2.88
Галатасарай
0 - 0
Лацио2 тайм
П1 5X 1.91П2 3
Динамо Загреб
0 - 2
Вест Хэм2 тайм
П1 51X 17П2 1.02
Мидтьюлланд
1 - 1
Лудогорец2 тайм
П1 2.25X 2.1П2 7
Локомотив
0 - 1
Марсель2 тайм
П1 67X 11П2 1.04
Бетис
4 - 2
Селтик2 тайм
П1 1.02X 17П2 51
Глазго Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат
П1 3X 3.5П2 2.38
ПСВ
22:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.5X 3.4П2 2.85
Айнтрахт
22:00
ФенербахчеНе начат
П1 1.67X 4.2П2 4.9
Брондбю
22:00
СпартаНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.6
Лестер Сити
22:00
НаполиНе начат
П1 2.44X 3.3П2 3.05
Олимпиакос
22:00
АнтверпенНе начат
П1 1.52X 4.8П2 5.8
Монако
22:00
ШтурмНе начат
П1 1.46X 4.8П2 6.8

СМИ: Бакаев хочет зарабатывать в "Спартаке" 2 млн евро по новому контракту

Стали известны финансовые запросы полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева по новому контракту с клубом.
Фото: "Спартак"
По данным источника, Бакаев хочет зарабатывать два миллиона евро в год по новому соглашению со "Спартаком". Игрок рассчитывает, что контракт будет подписан сроком на три сезона.

Отмечается, что по нынешнему контракту, рассчитанному до лета 2022 года, Бакаев получает один миллион евро в год.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Бакаев провел семь матчей и сделал одну результативную передачу. "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

Источник: Metaratings


Теги: Спартак Бакаев З
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Головин - в запасе "Монако" на матч Лиги Европы против "Штурма"
Тихонов: не исключено, что игроки "Спартака" специально сливают тренера 4
СМИ: Андрей Шевченко может возглавить сборную Турции 2
"Кайрат" под руководством Бердыева сыграл вничью с "Омонией" в Лиге конференций
Ломовицкий извинился перед болельщиками "Спартака" за поражение от "Легии" 5
СМИ: Бакаев хочет зарабатывать в "Спартаке" 2 млн евро по новому контракту 33
Черданцев: против "Челси" "Зенит" провел один из лучших матчей в Лиге чемпионов с точки зрения компактности 1
Черданцев назвал причины, по которым никто не купит у Федуна "Спартак" 1
Источник: Заболотный может пропустить матч со "Спартаком"
Н'Жи: я верю в "Марсель", они могут победить "Локомотив"
Александр Кержаков: ни на одного из новичков "Нижнего Новгорода" не было потрачено ни копейки 1
Тикнизян и Бека Бека - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Марселем" 4
Влашич - в стартовом составе "Вест Хэма" на матч с загребским "Динамо". Крал остался в запасе 1
Александр Кержаков объяснил успешные выступления Смолова в начале сезона
Арбитр Пустовойтова: почему я должна криво относиться к ЛГБТ? Они что, какие-то прокаженные? 18
Российский арбитр Пустовойтова рассказала о своем отношении к движению Black Lives Matter 6
Стали известны имена комментаторов на матчи восьмого тура РПЛ 1
Дмитрий Комбаров: "Легия" спокойно бы боролась за топ-5 в РПЛ 2
Губерниев: Витория не очень здорово управляет "Спартаком". Он не особо понимает, что происходит 6
Бывший форвард "Челси" Ба прибыл в Москву на обучение к Рангнику
СМИ: "Барселона" может уволить Кумана в ближайшее время 4
Семак: в последних матчах РПЛ "Зениту" не всегда хватает надежности в обороне 1
Живоглядов: у "Локомотива" группа ЛЕ, можно сказать, лигочемпионская. Все команды сильные 3
СМИ назвали сроки восстановления от травмы Щенникова 1
Мяч форварда "Шерифа" Траоре был признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов (видео) 6
Шмурнов - об игре "Спартака": то, как вышел Ломовицкий в матче с "Легией", нужно заносить в учебники игры в поддавки 10
Стало известно расписание трансляций всех матчей 8 тура РПЛ 1
Семак ответил на вопрос о принципиальности матча с "Рубином" после двух поражений в прошлом сезоне
Карасев: хотел бы поработать на матче "ПСЖ" - "Манчестер Сити" 2
Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками "Зенита" 5
Все новости
-