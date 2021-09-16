"Какой сейчас кредит доверия у Витории? На сегодняшний день ничего у нас не изменилось. Я как менеджер обязан поддерживать команду и тренера. Что и делаю. Но вы правы, в футболе самый главный показатель – это результат", - сказал Мележиков.
Португальский специалист Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. На этом посту Витория сменил немца Доменико Тедеско. Контракт с португальцем рассчитан до 2023 года.
"Спартак" под руководством Витории не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде лиссабонской "Бенфике" (0:2, 0:2). В соответствии с регламентом, "красно-белые" попали в групповой этап Лиги Европы. В квартете с москвичами оказались "Наполи", "Лестер" и "Легия".
С польским клубом "Спартак" начал Лигу Европы. Московский клуб уступил варшавскому коллективу со счетом 0:1, пропустив гол в самой концовке игры. "Красно-белые" занимают последнее место в квартете под литерой C.
Источник: Sport24
Гендиректор "Спартака" - о кредите доверия Витории: ничего не изменилось. Я обязан поддерживать тренера
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что по-прежнему доверяет главному тренеру Рую Витории.
Фото: РПЛ