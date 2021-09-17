Шварцу напомнили, что в первое время после появления указанных игроков в основном составе "Динамо" клуб ограждал их от представителей СМИ. Тренер заявил, что эта инициатива исходила от него.
"Отказ от интервью Захаряна и Тюкавина - моя инициатива. Если в их поведении я видел бы какие-то изменения, с ними нужно было бы проводить дополнительные беседы. Этих изменений нет. <...> Поначалу молодых игроков действительно полезно убрать от медиа. Но следующий шаг неизбежен и так же важен - нужно учиться давать интервью, общаться с журналистами", - сказал Шварц.
Источник: Sports.ru
Шварц - о Захаряне и Тюкавине: поначалу молодых игроков полезно убрать от медиа
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал, что ранее ограждал от общения с журналистами молодых игроков команды - Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.
Фото: "СЭ"