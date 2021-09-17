Осипенко сообщил, что при Семине "Ростов" больше работает с мячом на тренировках, чем при предыдущем наставнике Валерии Карпине, ныне возглавляющем сборную России. Также он отметил, что Карпин большее внимание уделял теоретическим занятиям.
"Сильно ли отличается работа с Семиным от того, что было при Карпине? Конечно. У каждого тренера что-то отличается. У Семина отличается все. Разные теории, упражнения. Может быть, у Семина больше работы с мячом, а у Карпина больше теории. Когда есть время, Георгич может пошутить, но во время тренировок все должно быть серьезно. В этом Семин такой же", - рассказал Олипенко.
Источник: РБ Спорт
Осипенко рассказал, что изменилось в тренировках "Ростова" с приходом Семина
Защитник "Ростова" Максим Осипенко рассказал о работе под руководством главного тренера команды Юрия Семина.
Фото: "Ростов"