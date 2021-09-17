— "Динамо" мною плотно интересовалось, вело меня три месяца, и я увидел клуб и проект, который хочет развиваться и побеждать, мне понравились люди в команде и их мысли о футболе.
Мой будущий одноклубник Варела рассказывал, что тут все – спортивный директор, тренер, партнёры – примут меня и мне будет отлично. Поговорив со всеми, я понял, что "Динамо" – моё, — цитирует Лаксальта "Чемпионат".
28-летний Лаксальт стал игроком "Динамо" летом 2021 года, перейдя из итальянского "Милана" за 3,5 миллиона евро. Уругваец подписал с российской командой контракт до 2024 года.
В нынешнем сезоне защитник сыграл в семи матчах чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.
"Динамо" после пяти туров Тинькофф Российской Премьер-лиги набрало 13 очков в семи турах. Команда Сандро Шварца идет на пятой позиции.
Лаксальт рассказал, почему ушел из "Милана" в "Динамо"
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт объяснил причину перехода в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"