Напомним, что на текущей неделе в Лиге чемпионов "Зенит" проиграл "Челси" с минимальным счетом. В Лиге Европы "Спартак" уступил "Легии" (0:1), а "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" (1:1).
Капелло заявил, что российские игроки не справляются с интенсивностью современного футбола. В этом, по его мнению, главная причина неудач клубов из России на европейской арене.
"Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивность современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных", - сказал Капелло.
Источник: Sport24
Капелло назвал основную причину неудач российских команд в еврокубках
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал основную, по его мнению, причину неудач российских команд в еврокубках.
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