Напомним, что на текущей неделе в Лиге Европы "Спартак" проиграл "Легии" со счетом 0:1, а "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" (1:1). Также на неделе "Зенит" уступил "Челси" в матче Лиги чемпионов (0:1).
Ярошик в своем комментарии заявил, что российский футбол деградировал.
"Важно не то, что российские клубы набрали одно очко, а важно то, как они играли против команд европейского уровня. Результат, безусловно, слабый. Такие игры российских клубов не нужны никому - ни игрокам, ни болельщикам. С таким отношением к футболу не будет никакого прогресса и развития. Это очень плохо. <...> Футбол в России деградировал. Нужно думать, что делать для улучшения результатов", - сказал Ярошик.
Источник: Sport24
"Футбол в России деградировал. Такие игры не нужны никому". Ярошик - о выступлении российских команд в еврокубках
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о выступлении российских команд в еврокубках.
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