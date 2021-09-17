По данным источника, Ларссон при всей команде выражал недовольство решениями Витории его заменить, своей позицией на поле и схемой, по которой играл "Спартак". При этом футболист использовал грубые выражения.
Отмечается, что впоследствии отношения Ларссона и Витории приняли рабочий характер.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Ларссон принял участие в семи матчах и не отличился результативными действиями. "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России (10 очков).
Источник: Metaratings
СМИ: между Ларссоном и Виторией произошел конфликт
Между форвардом "Спартака" Джорданом Ларссоном и главным тренером команды Руем Виторией произошел конфликт.
Фото: "Спартак"