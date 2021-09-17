Бейл отметил, что в РПЛ очень высокая конкуренция, поскольку много команд претендуют на попадание в первую тройку. По словам футболиста, в чемпионате Нидерландов, где он выступал ранее, наблюдается другая ситуация.
"У вас есть восемь команд, претендующих на место в топ-3, это очень высокая конкуренция. В Эредивизи есть большое разделение между ведущей тройкой и всеми остальными. Это большая разница", - сказал Бейл.
Напомним, что Бейл перешел в "Крылья" минувшим летом из голландского "Эммена".
Источник: Матч ТВ
Защитник "Крыльев" Бейл: не скажу, что футбол в России слишком медленный. Вполне сопоставимо с Голландией
Защитник "Крыльев Советов" Бейл: в чемпионате России очень высокая конкуренция
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.
Фото: "Крылья Советов"