Бейл заявил, что не готов назвать футбол в чемпионате России медленным. По его мнению, РПЛ можно сопоставить с Эредивизи в плане скорости игры.
"Я абсолютно точно не готов сказать, что ваш футбол слишком медленный. По крайней мере, сейчас, после первого матча. В игре против "Локомотива" у меня не возникло такого ощущения, вполне сопоставимый уровень с Голландией, просто с нюансами по стилю, к которым нужно привыкнуть", - сказал Бейл.
Напомним, что Бейл пополнил состав "Крыльев Советов" в летнее трансферное окно. Он перешел в самарский клуб из голландского "Эммена".
Источник: Матч ТВ
Защитник "Крыльев Советов" Бейл: в чемпионате России очень высокая конкуренция
Защитник "Крыльев" Бейл: не скажу, что футбол в России слишком медленный. Вполне сопоставимо с Голландией
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказался о скорости игры команд в РПЛ.
Фото: "Крылья Советов"