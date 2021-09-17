- Бека Бека вот приехал играть в Россию. Многие считают, что из-за денег, но на самом деле потому, что здесь - Ральф. И это делает "Локомотив" привлекательным для европейских ребят, подобных ему, - передает слова Ба "Спорт день за днем".
20-летний французский полузащитник Алексис Бека Бека перешел в "Локомотив" из "Кана" в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 6 миллионов евро. За "железнодорожников" хавбек успел провести 2 матча в РПЛ и 1 матч в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Ранее стало известно, что пост директора по развитию в "Локомотиве" занял немец Ральф Рангник, ранее работавший на аналогичном посту в системе клубов "Ред Булл".
Экс-форвард "Челси" Ба: Бека Бека приехал играть в Россию не из-за денег, а из-за Рангника
Экс-нападающий "Челси" Демба Ба высказал мнение о переходе в "Локомотив" французского полузащитника Алексиса Бека Бека.
Фото: РПЛ