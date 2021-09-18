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Колосков: своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: СЭ
— Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал, — заявил Колосков в интервью Sport24.

21-летний Агаларов оформил дубль в ворота "Химок" (3:1), забив восьмой гол в восьми матчах чемпионата России. Он является лучшим бомбардиром турнира.

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Теги: Сборная России Уфа Агаларов Карпин
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