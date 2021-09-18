— Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал, — заявил Колосков в интервью Sport24.
21-летний Агаларов оформил дубль в ворота "Химок" (3:1), забив восьмой гол в восьми матчах чемпионата России. Он является лучшим бомбардиром турнира.
"Уфа" одержала волевую победу над "Химками", Агаларов сделал дубль и вышел в лидеры бомбардирской гонки
Дубль Агаларова, выведший его в лидеры гонки бомбардиров РПЛ (видео)
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Колосков: своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: СЭ