- Кто сейчас лучший нападающий страны? Смолов. Почему он не выходил на поле в матче с Хорватией? Потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался - в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам, - передает слова Карпина "СЭ".
В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сбор национальной команды с отборочными матчами ЧМ-2022 троих нападающих - Федора Смолова ("Локомотив"), Антона Заболотного (ЦСКА) и Константина Тюкавина ("Динамо"). В стартовом составе на матч против сборной Хорватии (0:0) тренер не выпустил ни одного штатного форварда, позднее на замену выше Заболотный. Смолов принял участие в двух оставшихся матчах против сборных Кипра (2:0) и Мальты (2:0) и отметился в них голом и двумя результативными передачами.
Карпин: лучший нападающий страны - Смолов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал фамилию лучшего российского форварда по своему мнению.
Фото: РФС