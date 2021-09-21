Рианчо отметил, что у "Спартака" есть проблемы в атаке. Также он заявил, что руководству клуба не стоит увольнять Руя Виторию с поста главного тренера.
"Видно, что у "Спартака" не хватает завершения в атаке. Я надеюсь, что они скоро найдут свой путь и добьются хороших результатов. <...> Я думаю, что Витория должен работать минимум четыре месяца. Этого достаточно, чтобы знать, способен ли он заставить команду работать. А сейчас наберитесь терпения и ждите хороших результатов!" - сказал Рианчо.
Отметим, что "Спартак" пребывает на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. ЦСКА поднялся на седьмое место в таблице (13 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Рианчо выступил против увольнения Витории с поста главного тренера "Спартака"
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию в команде после поражения "красно-белых" от ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ (0:1).
Фото: "Спартак"