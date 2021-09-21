Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Напомним, Гончаренко был удален на 65-й минуте матча 8-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).
"Что касается Гончаренко, то у него была прямая красная карточка и нецензурная брань в адрес судейской бригады. Гончаренко приглашен на заседание КДК по видеосвязи", - сказал Григорьянц.
Согласно регламенту, Гончаренко грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей в чемпионате России, а также штраф в размере от 200 до 500 тыс рублей.
Григорьянц также высказался об удалении наставника "Рубина" Леонида Слуцкого во втором тайме матча против "Зенита" (1:3). Слуцкий в резкой манере выразил недовольство решениями арбитра встречи Сергея Иванова во второй половине встречи, назвав его профнепригодным.
"Слуцкий удален за две желтые карточки, прямого удаления не было. Если нет прямого удаления в данном случае, то нет и квалифицирующих признаков - оскорблений", - заявил глава КДК РФС.
Источник: Чемпионат
Слуцкий назвал арбитра Иванова, удалившего его в матче с "Зенитом", профнепригодным
Гончаренко вызван на заседание КДК РФС за оскорбление судей. Слуцкого не вызвали
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за оскорбление судей.
Фото: РПЛ