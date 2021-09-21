СМИ: "Матч ТВ" снял с эфира передачу о "Спартаке" перед проведением тендера на показ матчей РПЛ

Телеканал "Матч ТВ" снял с эфира авторскую программу о кризисе в "Спартаке", чтобы не обострять взаимоотношения с клубом в период проведения тендера по телеконтракту РПЛ.

Фото: РПЛ





Напомним, ранее "Матч ТВ" покинули комментаторы Нобель Арустамян и Денис Казанский. Отметим, что тендер по новому телевизионному контракту РПЛ должен состояться осенью 2021 года. Действующий контракт "Матч ТВ" с РПЛ действует до окончания сезона-2021/22.



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В РПЛ "Спартак" идет на 9-м месте, имея в активе 10 очков. Лидирует петербургский "



Источник: Как сообщает источник, телеканал не стал выпускать в эфир авторскую программу Антона Анисимова, которая была посвящена напряженной ситуации в медийном пространстве вокруг клуба, а также противостоянию Заремы Салиховой с Антоном Фетисовым и Дмитрием Поповым. Выход этой программы планировался к началу еврокубковой кампании "красно-белых".Напомним, ранее "Матч ТВ" покинули комментаторы Нобель Арустамян и Денис Казанский. Отметим, что тендер по новому телевизионному контракту РПЛ должен состояться осенью 2021 года. Действующий контракт "Матч ТВ" с РПЛ действует до окончания сезона-2021/22. Спартак " накануне уступил в московском дерби ЦСКА (0:1). "Красно-белые" пропустили на 81-й минуте, гол забил нападающий армейцев Антон Заболотный. "Спартак" с поражения начал групповой этап Лиги Европы - подопечные Витории уступили на своем поле польской "Легии" (0:1).В РПЛ "Спартак" идет на 9-м месте, имея в активе 10 очков. Лидирует петербургский " Зенит ": "сине-бело-голубые" набрали в 8-ми матчах 20 очков. В тройке также находятся " Динамо " и " Локомотив ".Источник: РБ Спорт