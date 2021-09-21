Напомним, во втором тайме арбитр матча "Рубин" - "Зенит" Сергей Иванов показал вторую желтую карточку главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому. Наставник казанцев в резкой манере выразил недовольство судейскими решениями во второй половине встречи. Слуцкий назвал Иванова профнепригодным.
"Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2!
Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу! И еще: тренера "Рубина" я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани", - приводит слова Вилкова "СЭ".
"Рубин" уступил "Зениту" со счетом 1:3 в матче 8-го тура РПЛ. Казанский клуб, имея в активе 14 очков, располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ.
Отметим, что рефери Российской премьер-лиги Михаил Вилков был пожизненно отстранен от судейства решением руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Причиной послужили спорные решения арбитра в ключевых эпизодах, повлиявших на исход матча 27 тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов" (4:1).
Слуцкий назвал арбитра Иванова, удалившего его в матче с "Зенитом", профнепригодным
Вилков - о Слуцком: попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно
Российский арбитр Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого в матче 8-го тура РПЛ против "Зенита" (1:3).
Фото: РПЛ