Рангник: лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!

Ральф Рангник, занимающий пост руководителя по спорту и развитию в "Локомотиве", высказал свое отношение к лимиту на легионеров в РПЛ.

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"Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка! Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе", - сказал Рангник.



Отметим, ранее стало известно, что РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в чемпионате России. Вместе с тем президент России Владимир Путин выступил за сохранение ограничения количества иностранных игроков.



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Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России Рангник заявил, что лимит на легионеров приносит вред российскому футболу. Также он отметил, что данное ограничение не поможет сборной России прогрессировать."Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка! Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе", - сказал Рангник.Отметим, ранее стало известно, что РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в чемпионате России. Вместе с тем президент России Владимир Путин выступил за сохранение ограничения количества иностранных игроков.Источник: Спорт-Экспресс