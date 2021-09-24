Газизов, в частности, отметил, что "Уфа" настроена отобрать очки у "Спартака". При этом, по его словам, игра обещает быть сложной для уфимской команды.
"Мы едем в Москву, чтобы показать хорошую и достойную игру, естественно, отобрать очки, как и в любом другом матче. <...> Нужно настраиваться, завтра тяжелая игра, соперник на своем поле, около 13 500 зрителей будет допущено, большая поддержка, будет сложно", - сказал Газизов.
Отметим, что матч "Спартак" - "Уфа" состоится завтра, 25 сентября. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: ТАСС
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Газизов: "Уфа" едет в Москву, чтобы показать хорошую игру и отобрать очки у "Спартака"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о грядущей игре девятого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Спартак"