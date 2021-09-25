Шишкин: Галицкий сделал для "Краснодара" все. Ему решать, кто будет руководить клубом

Бывший защитник "Краснодара" Роман Шишкин прокомментировал новость о том, что владелец клуба Сергей Галицкий болен.

Фото: РИА Новости





Напомним, накануне владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в интервью YouTube-программе "Коммент Шоу" заявил, что болеет и не может посещать все матчи своей команды.



В текущем сезоне "



Ближайший матч подопечные Гончаренко проведут в воскресенье, 26 сентября. В 9-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле примет "Сочи".



Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о своей болезни "Галицкий - человек, который создал этот клуб. Он создал всю эту инфраструктуру. Очень хочется пожелать ему здоровья. Я думаю, все принципы ведения клуба сохранятся. Думаю, Галицкому решать, кто будет дальше руководить клубом. Так что все в его руках", - цитирует Шишкина "РБ Спорт" Напомним, накануне владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в интервью YouTube-программе "Коммент Шоу" заявил, что болеет и не может посещать все матчи своей команды.В текущем сезоне " Краснодар " после 8-ми туров занимает 6-е место, в активе команды 13 очков. На этой неделе "быки" победили в гостях "Ленинградец" (2:0) в рамках второго тура элитного группового этапа Кубка России.Ближайший матч подопечные Гончаренко проведут в воскресенье, 26 сентября. В 9-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле примет "Сочи".