Источник: матч "Спартак" — "Уфа" может быть отложен из-за московского клуба

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
0 - 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
1 - 1
Крылья Советов2 тайм
П1 1.75X 2.5П2 10.5
Спартак
19:00
УфаНе начат
П1 1.52X 4.4П2 6.4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
2 - 0
ВелесЗавершен
Томь
2 - 1
КубаньЗавершен
Ротор
1 - 0
КАМАЗ2 тайм
X 21П2 67
Волгарь
0 - 1
Олимп-Долгопрудный2 тайм
Оренбург
2 - 0
Енисей2 тайм
Металлург Лп
0 - 0
Текстильщик2 тайм
П1 3.3X 1.8П2 4.5
Акрон
1 - 0
ТорпедоПерерыв
П1 1.91X 3.2П2 4.5
Нефтехимик
18:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.56X 3.85П2 6
Факел
18:00
Спартак-2Не начат
П1 1.52X 4.2П2 5.8
Балтика
19:00
АланияНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.65

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
0 - 1
Манчестер СитиЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1
Астон ВиллаЗавершен
Уотфорд
0 - 1
НьюкаслПерерыв
П1 6.25X 3.4П2 1.65
Эвертон
1 - 0
Норвич СитиПерерыв
П1 1.2X 5.6П2 23
Лестер Сити
1 - 2
БёрнлиПерерыв
П1 4X 3.1П2 2.05
Лидс
1 - 0
Вест ХэмПерерыв
П1 1.6X 3.6П2 6.25
Брентфорд
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 6.6X 4.5П2 1.5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
1 - 0
АтлетикоЗавершен
Валенсия
0 - 0
Атлетик1 тайм
П1 3.25X 2.38П2 3
Севилья
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.53X 4.2П2 6.8
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат
П1 1.54X 4.6П2 5.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
1 - 2
Милан2 тайм
П1 81X 19
Интер
19:00
АталантаНе начат
П1 1.94X 3.85П2 3.8
Дженоа
21:45
ВеронаНе начат
П1 2.75X 3.25П2 2.7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
0 - 0
Майнц2 тайм
Унион
0 - 0
Арминия2 тайм
П1 2.2X 2.25П2 6
РБ Лейпциг
4 - 0
Герта2 тайм
X 29П2 34
Хоффенхайм
1 - 1
Вольфсбург2 тайм
П1 3.25X 2П2 3.75
Айнтрахт
1 - 1
Кёльн2 тайм
П1 2.88X 2.5П2 3.2
Боруссия М
19:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.3X 3.95П2 2.06

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
18:00
НиццаНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.16
Страсбург
20:00
ЛилльНе начат
П1 3.05X 3.05П2 2.6
Лион
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.3X 6.2П2 9
ПСЖ
22:00
МонпельеНе начат
П1 1.14X 9.6П2 17

Источник: матч "Спартак" — "Уфа" может быть отложен из-за московского клуба

"Уфа" не смогла вовремя уехать на матч 9-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что автобус, который должны были отправить со стороны "Спартака", застрял в пробке. Поэтому в уфимском клубе рассматривали возможность приезда на матч на метро или такси, однако позднее было решено дождаться транспорта от красно-белых.

Гостевую команду заверили, что она получит полноценное время на разминку перед матчем, поэтому начало встречи может быть перенесено на неопределенный срок.

Матч "Спартак" — "Уфа" должен начаться в 19:00 мск.

Источник: Sport24.


Теги: Спартак Уфа
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