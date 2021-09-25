Сообщается, что автобус, который должны были отправить со стороны "Спартака", застрял в пробке. Поэтому в уфимском клубе рассматривали возможность приезда на матч на метро или такси, однако позднее было решено дождаться транспорта от красно-белых.
Гостевую команду заверили, что она получит полноценное время на разминку перед матчем, поэтому начало встречи может быть перенесено на неопределенный срок.
Матч "Спартак" — "Уфа" должен начаться в 19:00 мск.
Источник: Sport24.
Источник: матч "Спартак" — "Уфа" может быть отложен из-за московского клуба
Фото: ФК "Спартак"