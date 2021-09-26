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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Динамо
2 - 0
РубинЗавершен
Ростов
0 - 0
Ахмат1 тайм
П1 2.65X 3П2 2.85
Краснодар
19:00
СочиНе начат
П1 2.32X 3.45П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
0 - 0
Вулверхэмптон1 тайм
П1 2.3X 2.8П2 3.65
Арсенал
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.21X 3.35П2 3.45

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
2 - 2
Осасуна2 тайм
П1 4.33X 1.62П2 4.5
Барселона
17:15
ЛевантеНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2
Реал Сосьедад
19:30
ЭльчеНе начат
П1 1.43X 4.5П2 8.4
Райо Вальекано
19:30
КадисНе начат
П1 1.63X 3.8П2 6
Бетис
22:00
ХетафеНе начат
П1 1.66X 3.75П2 6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ювентус
3 - 2
СампдорияЗавершен
Эмполи
1 - 1
Болонья1 тайм
П1 1.62X 3.75П2 5.5
Сассуоло
0 - 0
Салернитана1 тайм
П1 1.62X 3.5П2 6.5
Удинезе
0 - 1
Фиорентина1 тайм
П1 7.5X 3.75П2 1.5
Лацио
19:00
РомаНе начат
П1 2.46X 3.35П2 2.95
Наполи
21:45
КальяриНе начат
П1 1.3X 6.2П2 9.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
0 - 0
Штутгарт1 тайм
П1 3.25X 3.5П2 2.1
Фрайбург
18:30
АугсбургНе начат
П1 1.76X 3.85П2 4.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бордо
1 - 1
РеннЗавершен
Брест
0 - 1
Метц1 тайм
П1 3.4X 3.25П2 2.2
Реймс
0 - 0
Нант1 тайм
П1 2.63X 2.38П2 3.75
Труа
1 - 0
Анже1 тайм
П1 1.57X 3.75П2 6.5
Клермон
18:00
МонакоНе начат
П1 3.8X 3.7П2 1.98
Марсель
21:45
ЛансНе начат
П1 1.8X 3.8П2 4.5

Газизов - о поражении "Уфы" от "Спартака": пытались играть в открытую игру, и получили

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:2) в гостевом матче 9 тура РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"
- Пытались играть в открытую игру, и получили. Хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с хорошей игрой и заслуженной победой. Недооценили "Спартак" после 3:0? Да вы что, как мы можем его недооценить! Попытались сыграть в новую схему, не получилось - ничего страшного. Если не будем пытаться играть в такую игру - ничего не будет. "Уфа" пытается меняться. А ошибки - частности, ничего страшного. Будем лезть вперед и пытаться играть. Тренерский штаб я поддерживаю, - передает слова Газизова "Чемпионат".

Матч 9 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Уфа" закончился победой московского клуба со счетом 2:0. На 3 минуте игры первый мяч красно-белых забил аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, которого точным пасом вывел один на один с голкипером Александром Беленовым полузащитник Зелимхан Бакаев. На 29 минуте атакующий хавбек Квинси Промес воспользовался ошибкой защитника "Уфы" Константина Плиева и удвоил счет. После 9 сыгранных матчей клуб из столицы Башкортостана набрал 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне матч "Спартак" - "Уфа" завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. В период с июля по декабрь 2020 года Шамиль Газизов работал на посту генерального директора красно-белых и покинул клуб из-за разногласий с его владельцем Леонидом Федуном.


Теги: УФА Спартак Газизов
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