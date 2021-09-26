- Пытались играть в открытую игру, и получили. Хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с хорошей игрой и заслуженной победой. Недооценили "Спартак" после 3:0? Да вы что, как мы можем его недооценить! Попытались сыграть в новую схему, не получилось - ничего страшного. Если не будем пытаться играть в такую игру - ничего не будет. "Уфа" пытается меняться. А ошибки - частности, ничего страшного. Будем лезть вперед и пытаться играть. Тренерский штаб я поддерживаю, - передает слова Газизова "Чемпионат".
Матч 9 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Уфа" закончился победой московского клуба со счетом 2:0. На 3 минуте игры первый мяч красно-белых забил аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, которого точным пасом вывел один на один с голкипером Александром Беленовым полузащитник Зелимхан Бакаев. На 29 минуте атакующий хавбек Квинси Промес воспользовался ошибкой защитника "Уфы" Константина Плиева и удвоил счет. После 9 сыгранных матчей клуб из столицы Башкортостана набрал 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне матч "Спартак" - "Уфа" завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. В период с июля по декабрь 2020 года Шамиль Газизов работал на посту генерального директора красно-белых и покинул клуб из-за разногласий с его владельцем Леонидом Федуном.
Газизов - о поражении "Уфы" от "Спартака": пытались играть в открытую игру, и получили
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:2) в гостевом матче 9 тура РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"