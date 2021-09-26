По информации источника, нижегородцы активно интересовались возможностью аренды футболиста в летнее трансферное окно. Отмечается, что трансфер Литвинова - желание главного тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова. Игрок знаком ему по выступлениям за юношескую сборную России - там Литвинов был капитаном в команде Кержакова.
Также сообщается, что нижегородский клуб не выходил с официальным предложением на "Спартак", а при обсуждении представители московской команды дали понять, что не рассматривают вариант с арендой летом, "красно-белые" могут вернуться к этому вопросу уже зимой.
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов в текущем сезоне провел 2 матча в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. Всего за первую команду "красно-белых" 20-летний футболист сыграл в 9 матчах.
Завтра, 27 сентября, "Нижний Новгород" на своем поле примет ЦСКА. Матч 9-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск. Подопечные Кержакова располагаются на 9-м месте, имея в активе 11 очков.
Источник: Metaratings
СМИ: "Нижний Новгород" интересовался возможностью аренды полузащитника "Спартака" Литвинова
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов мог продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде".
Фото: ФК "Спартак"