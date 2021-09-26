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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Динамо
2 - 0
РубинЗавершен
Ростов
0 - 0
Ахмат1 тайм
П1 2.65X 2.95П2 2.85
Краснодар
19:00
СочиНе начат
П1 2.32X 3.45П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
0 - 0
Вулверхэмптон1 тайм
П1 2.35X 2.8П2 3.6
Арсенал
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.21X 3.35П2 3.45

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
2 - 2
Осасуна2 тайм
П1 4.33X 1.62П2 4.5
Барселона
17:15
ЛевантеНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2
Райо Вальекано
19:30
КадисНе начат
П1 1.63X 3.8П2 6
Реал Сосьедад
19:30
ЭльчеНе начат
П1 1.43X 4.5П2 8.4
Бетис
22:00
ХетафеНе начат
П1 1.66X 3.75П2 6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ювентус
3 - 2
СампдорияЗавершен
Сассуоло
0 - 0
Салернитана1 тайм
П1 1.62X 3.5П2 6.5
Удинезе
0 - 1
Фиорентина1 тайм
П1 7.5X 3.75П2 1.5
Эмполи
1 - 1
Болонья1 тайм
П1 1.62X 3.75П2 5.5
Лацио
19:00
РомаНе начат
П1 2.46X 3.35П2 2.95
Наполи
21:45
КальяриНе начат
П1 1.3X 6.2П2 9.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
0 - 0
Штутгарт1 тайм
П1 3.25X 3.5П2 2.1
Фрайбург
18:30
АугсбургНе начат
П1 1.76X 3.85П2 4.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бордо
1 - 1
РеннЗавершен
Реймс
0 - 0
Нант1 тайм
П1 2.63X 2.38П2 3.75
Труа
1 - 0
Анже1 тайм
П1 1.57X 3.75П2 6.5
Брест
0 - 1
Метц1 тайм
П1 3.4X 3.25П2 2.2
Клермон
18:00
МонакоНе начат
П1 3.8X 3.7П2 1.98
Марсель
21:45
ЛансНе начат
П1 1.8X 3.8П2 4.5

СМИ: "Нижний Новгород" интересовался возможностью аренды полузащитника "Спартака" Литвинова

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов мог продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, нижегородцы активно интересовались возможностью аренды футболиста в летнее трансферное окно. Отмечается, что трансфер Литвинова - желание главного тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова. Игрок знаком ему по выступлениям за юношескую сборную России - там Литвинов был капитаном в команде Кержакова.

Также сообщается, что нижегородский клуб не выходил с официальным предложением на "Спартак", а при обсуждении представители московской команды дали понять, что не рассматривают вариант с арендой летом, "красно-белые" могут вернуться к этому вопросу уже зимой.

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов в текущем сезоне провел 2 матча в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. Всего за первую команду "красно-белых" 20-летний футболист сыграл в 9 матчах.

Завтра, 27 сентября, "Нижний Новгород" на своем поле примет ЦСКА. Матч 9-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск. Подопечные Кержакова располагаются на 9-м месте, имея в активе 11 очков.

Источник: Metaratings


Теги: Нижний Новгород Спартак Литвинов Российские трансферы
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