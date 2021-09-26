Глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление "Краснодара" о работе арбитров в матче с "Сочи"

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывание гендиректора "Краснодара" Владимира Хашига о работе арбитров в матче РПЛ с "Сочи" (3:0).

Фото: РФС





Напомним, после матча с "Сочи" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что видеоарбитр этой встречи Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью игры Игоря Панина. Отметим, что "



"Краснодар" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Отметим, что игру с "Сочи" из-за дисквалификации пропускал главный тренер "быков" Виктор Гончаренко. Белорусский специалист также не сможет руководить своей командой и в матче 10-го тура РПЛ против



"Такое давление переходит все границы". Гендиректор "Краснодара" раскритиковал судейство в матче с "Сочи" "Я слышал высказывание Владимира Хашига. Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в ЭСК и делать какие-либо выводы исходя из заключений комиссии", - цитирует Хачатурянца "РБ-Спорт" Напомним, после матча с "Сочи" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что видеоарбитр этой встречи Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью игры Игоря Панина. Отметим, что " Краснодар " завершал этот матч вдевятером - по ходу встречи с поля были удалены Урош Спаич и Александр Черников."Краснодар" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Отметим, что игру с "Сочи" из-за дисквалификации пропускал главный тренер "быков" Виктор Гончаренко. Белорусский специалист также не сможет руководить своей командой и в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (2 октября, 19:00 мск).