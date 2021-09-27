Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывания гендиректора "Краснодара" после матча с "Сочи"

В комитете по этике РФС сообщили, что готовы рассмотреть заявление генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига после матча 9-го тура РПЛ с "Сочи".

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"Высказывания Хашига довольно резкие. Вижу достаточно предпосылок для того, чтобы в комитет по этике поступило обращение по этому поводу. Пока оно не поступало, но мы обязательно рассмотрим этот инцидент, если руководство российского футбола попросит", - цитирует председателя комитета по этике РФС Семена Андреева



"Краснодар" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Отметим, что игру с "Сочи" из-за дисквалификации пропускал главный тренер "быков" Виктор Гончаренко. Белорусский специалист также не сможет руководить своей командой и в матче 10-го тура РПЛ против



Глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление "Краснодара" о работе арбитров в матче с "Сочи" Напомним, после матча с "Сочи" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что видеоарбитр этой встречи Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью игры Игоря Панина. Отметим, что " Краснодар " завершал этот матч вдевятером - по ходу встречи с поля были удалены Урош Спаич и Александр Черников."Высказывания Хашига довольно резкие. Вижу достаточно предпосылок для того, чтобы в комитет по этике поступило обращение по этому поводу. Пока оно не поступало, но мы обязательно рассмотрим этот инцидент, если руководство российского футбола попросит", - цитирует председателя комитета по этике РФС Семена Андреева Sport24 "Краснодар" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Отметим, что игру с "Сочи" из-за дисквалификации пропускал главный тренер "быков" Виктор Гончаренко. Белорусский специалист также не сможет руководить своей командой и в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (2 октября, 19:00 мск).