Напомним, в этом матче победу одержали "быки" со счетом 3:0. Отметим, что "Краснодар" заканчивал эту встречу вдевятером - с поля были удалены Урош Спаич и Дмитрий Черников.
После матча с "Сочи" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судью Владислава Безбородова, который на игре с сочинцами был арбитром ВАР.
"Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя "Краснодара". Мы выше этого", - сказал Рубашко.
"Сочи" после 9-го тура Российской Премьер-лиги занимает 5-е место в таблице, имея в активе 15 очков. В 10-м туре чемпионата России подопечных Федотова ждет гостевой матч с "Зенитом". Игра на "Газпром Арене" пройдет 3 октября, начало в 16:30 мск.
Источник: Чемпионат
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Генеральный директор "Сочи" – о словах Хашига: истерическое поведение
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывания генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига после матча 9-го тура РПЛ.
Фото: ТАСС