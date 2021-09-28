Исходя из данных, которые Федун представил на заседании попечительского совета РФС, в России зарегистрировано чуть больше 28 тысяч игроков до 18 лет и около 2700 тренеров, что значительно меньше, чем в ведущих футбольных странах. Владелец "Спартака" предложил увеличить количество тренеров до 5000 - 6000, а число молодых людей, которые профессионально занимаются футболом - до 50 тысяч.
Также Леонид Федун предложил законодательно закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, который воспитал игрока.
Напомним, ранее компания из Нидерландов Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата в Российской Премьер-лиге. В случае перехода на такой формат первенства, проводилось бы несколько стадий турнира.
РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".
Источник: "СЭ"
Леонид Федун предложил РФС провести ряд реформ
Владелец "Спартака" Леонид Федун предложил руководству Российского футбольного союза (РФС) реформировать отечественный футбол.
Фото: ФК "Спартак"