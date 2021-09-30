Ранее СМИ сообщали, что ЭСК РФС Признала ошибочным решение Мешкова назначить пенальти в матче 9-го тура РПЛ "Зенит" - "Крылья Советов". Напомним, арбитр матча Виталий Мешков зафиксировал нарушение правил против форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Неожиданно. Я думал, что это пенальти. Если говорить без шуток, то градус борьбы, который давали судьи, был достаточно высоким.
Да, мы лишились очка из-за этой ошибки. Но могли и сами забивать в конце матча. Мы понимаем, что по судейским решениям мы, скорее, недоберем очков, чем у нас будут лишние. Но мы будем продолжать играть", - цитирует Осиникина РБ Спорт.
"Крылья Советов" уступили "Зениту" в матче 9-го тура чемпионата России со счетом 1:2, забив первыми - автором гола стал полузащитник Антон Зиньковский. Петербургский клуб отыгрался в первом тайме благодаря голу Дзюбы на 35-й минуте. Победу "Зениту" принес точный удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении полузащитника команды Алексея Сутормина.
В субботу, 2 октября, самарцы в гостях сыграют против "Динамо".
ЭСК РФС признала ошибочным решение Мешкова назначить пенальти в матче "Зенит" - "Крылья Советов"
Осинькин: понимаем, что из-за судейских решений недоберем очков
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС по матчу РПЛ против "Зенита" (1:2).
Фото: "Крылья Советов"